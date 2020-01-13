У нього навіть є плавники!

Прототип, представлений японським виробником на домашньому автосалоні у Токіо носить назву Toyota Ambient RD Prius PHV Concept. Так, можливо назва занадто пишна, але й автомобіль вийшов гідний титулів.

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Toyota Ambient RD Prius PHV Concept створена разом з Toyota Modellista, підрозділом компанії, що відповідає за тюнінг та стайлінг автомобілів, а також Toyota Racing Development (TRD) – автоспортивним відділом виробника.

Передня частина концепту виглядає, хоча й агресивно, особливо для Prius, але більш-менш традиційно. А от корма електрокара – дещо справді чужорідне. Причому не лише для “Пріуса” чи “Тойоти”, а й для сучасних автомобілів взагалі. Хребцеві плавники на даху та бампері, пара “крил” обабіч і все це світиться.

До речі, підсвічування в концепта – наскрізне, світло проходить крізь пластик (чи інший матеріала) переднього бамперу. Крім того, бампер спереду оснащений висувним дифузором. А ще в концепта підсвічуються колеса.



Інтер’єр прототипа схований за світлонепроникним чорним склом, що свідчить про те, що салону в нього немає, а, можливо, і не буде. Імовірно Toyota Ambient RD Prius PHV Concept являє собою візіонерський прототип, від якого майбутній Prius, або й не тільки він, візьме окремі елементи дизайну.

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