Чарівні дівчата та розкішні автомобілі – у наш час цей сюжет зустрічається все рідше. Тим більше, з українськими красунями!

Календар Drive Time на 2020 рік від журналу XXL рясніє гарячими українками та потужними розкішними автомобілями.

Фото: календар Drive Time на 2020 рік від журналу XXL / XXL

Цього року героїнями стали прекрасні і успішні дівчата,: Анна Різатдінова, Міша Романова, Ілона Чорнобай, Emma D, Олександра Британь, Michelle Andrade, Слава Камінська, Ольга Канчурова, Світлана Тимошевська, Аріна Кравець, Марина Бех-Романчук та Леся Никитюк. А фоном для них стали потужні супер- та спорткари.



Кожна сторінка календаря – справжній естетичний шедевр, здатний прикрасити будь-яку стінку. Однак, якщо імена дівчат вказані поряд з календарними числами, то автомобілі тут безіменні. Ми впізнали серед них Mercedes-Benz G63 AMG, Porsche 911, Lamborghini Diablo та Bentley Continental GT. Якщо зможете відвести очі від красунь та роздивитись інші машини – пишіть їх назви у коментарях.

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