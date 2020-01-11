Очаровательные девушки и роскошные автомобили – в наше время этот сюжет встречается все реже. Тем более, с украинскими красавицами!

Календарь Drive Time на 2020 год от журнала XXL изобилует горячими украинками и мощными роскошными автомобилями.

Фото: календарь Drive Time на 2020 год от журнала XXL / XXL

В этом году героинями стали прекрасные и успешные девушки: Анна Ризатдинова, Миша Романова, Илона Чернобай, Emma D, Александра Британь, Мишель Андраде, Слава Каминская, Ольга Канчурова, Светлана Тимошевская, Арина Кравец, Марина Бех-Романчук и Леся Никитюк. А фоном для них стали мощные супер- и спорткары.

Каждая страница календаря – настоящий эстетический шедевр, способный украсить любую стенку. Однако, если имена девушек указаны рядом с календарными числами, то автомобили здесь безымянные. Мы узнали среди них Mercedes-Benz G63 AMG, Porsche 911, Lamborghini Diablo и Bentley Continental GT. Если сможете отвести глаз от красавиц и разглядеть другие машины – пишите их названия в комментариях.