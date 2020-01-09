У Європі дилерські шоуруми виставлятимуть електрифіковані новинки вже за кілька тижнів.

Дві версії електрифікованих силових агрегатів Renault E-Tech представлені на автосалоні в Брюсселі. Вони призначені для другого покоління кросовера Captur та компактного сітікара Clio. Французький виробник також планує застосувати батарейну систему до моделі Megane.

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Плагін-гібридні системи представлені під одним E-Tech, однак суттєво відрізняються між собою. Систему для Clio, представленого минулого року з традиційними бензиновими та дизельними двигунами, називають “повногібридною” (full hybrid). Інноваційна (близько 150 патентів) система паралельної гібридної установки Renault базується на 1,6-літровому бензиновому атмосфернику та поєднує високопродуктивну трансмісію DHT, пару електромоторів та акумулятор ємністю 1,2 кВт*год. Усе додатков обладнання додає автомобілю лише 10 кілограмів ваги. Система дозволяє використовувати електромотори під час прискорень (до 80% на трасі), а також рухатись виключно на електричній тязі на швидкості до 61 км/год.

Фото: Renault Captur E-Tech 2020 та Renault Clio E-Tech 2020 / Renault

Гібридна комбінація E-Tech для Captur використовує в якості основи той самий 1,6-літровий бензиновий мотор і ту ж трансмісію, однак поєднаний з акумуляторною батарею потужністю 9,8 кВт*год та 400-вольтовою електричною системою. Це дозволяє рухатись на чистій електротязі зі швидкістю до 137 км/год і долати в такому режимі до 48 кілометрів. Крім того, ця версія E-Tech пропонує кілька режимів водіння, включаючи Sport, який дозволяє отримати максимум продуктивності від поєднання бензинового мотора та електричних компонентів. Renault заявляє, що Captur E-Tech Plug-in у змішаному циклі WLTP споживає лише 1,5 літри бензину і виділяє 34 г/км CO2.

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