Концептуальна модель буде показана на автошоу в Нью-Делі з 5 по 12 лютого 2020 року.

Чеська ŠKODA показала два ескізи позашляховика, концепт якого представить на індійському автосалоні. Концептуальна модель називається ŠKODA Vision IN та відрізняється агресивним дизайном.

Концепт довжиною 4,26 метра є передвісником компактного позашляховика, розробленого спеціально для індійського ринку, виробництво якого розпочнеться в 2020 році.

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Дизайн нового концепту не подібний на теперішні кросовери марки. Велика радіаторна решітка, масивний бампер та "двоповерхова" оптика раніше не використовувалась на моделях бренду. Хоча фірмовий стиль чеської марки впізнаваний.

Задня частина Vision IN більш спокійна – увагу привертають тривимірні ліхтарі та червона світлова лінія на нижньому краю дверцяти багажника. Три масивні металеві дифузори завершують мужній дизайн задньої частини.

В рамках проекту INDIA 2.0 компанія ŠKODA AUTO очолює діяльність брендів Volkswagen Group на індійському субконтиненті. На базі варіанту MQB A0 IN буде створено кілька моделей кросоверів ŠKODA та Volkswagen. Навряд чи ці моделі будуть продаватися на інших ринках.

ŠKODA Vision IN вперше представлять на Auto Expo 2020 у Нью-Делі (5 до 12 лютого).

Нагадаємо, що Volkswagen випустить в 2020 році 12 кросоверів.