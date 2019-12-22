Нова Octavia продаватиметься в Європі за ціною від 20 тисяч євро вже з січня наступного року. В Україні модель з’явиться в другій половині 2020 року.

Дизайн моделі виконано з використанням стилістики, яку ми бачили в моделі Scala і тепер Octavia серійно оснащується світлодіодними фарами, а логотип на дверях багажника замінили надписом Skoda.



Дизайн нової Skoda Octavia



Octavia оснащується світлодіодними фарами

Кермо має тільки 2 спиці, панель приладів стала цифровою, а більшість функцій перебрав на себе екран на центральній консолі. Мультимедійна система дружить із смартфонами на Android та IOS. Серед опцій також проекційний екран та тризонний клімат-контроль.



Інтер'єр Skoda Octavia А7

Гамма двигунів складається з 8 моторів потужністю від 110 до 201 сили. Цікаво, що до 4-х турбобензиновиків та 3 дизелів додався і плагін-гібрид, який виключно на електриці може проїхати 50 кілометрів.

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Дивіться відео про бестселлер Octavia А7: