Новая Octavia будет продаваться в Европе по цене от 20 тысяч евро уже с января следующего года. В Украине модель появится во второй половине 2020 года.

Дизайн модели выполнен с использованием стилистики, которую мы видели в модели Scala, и теперь Octavia серийно оснащается светодиодными фарами, а логотип на двери багажника заменили надписью Skoda.



Дизайн новой Skoda Octavia



Octavia оснащается светодиодными фарами

Руль имеет только 2 спицы, панель приборов стала цифровой, а большинство функций взял на себя экран на центральной консоли. Мультимедийная система дружит со смартфонами на Android и IOS. Среди опций также проекционный экран и трехзонный климат-контроль.



Интерьер Skoda Octavia А7

Гамма двигателей состоит из 8 моторов мощностью от 110 до 201 силы. Интересно, что к 4-м турбобензиновикам и 3 дизелям добавился и плагин-гибрид, который только на электрике может проехать 50 километров.

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Смотрите видео о бестселлере Octavia А7: