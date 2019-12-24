Плани автовиробника також включають 8 електричних та гібридних новинок у 2020 році.

Поки ми готуємось до зимових свят та збираємось проводжати 2019 рік, у Volkswagen кипить робота з підготовки до масштабної роботи у 2020-му.

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Німецький автовиробник випустить 34 нові моделі наступного року, інвестує 19 мільярдів євро в майбутні технології до 2024 року, з яких 11 мільярдів призначаються для розвитку сегменту електричної мобільності.

Інвестиції та нові моделі демонструють, що виробник продовжує працювати над своїми зобов'язаннями досягти нульових показників викидів вуглецю до 2050 року, а також скоротити викиди СО2 навпіл до 2025 року. Сміливі заяви та агресивна електрична стратегія Volkswagen, разом з корпоративними братами та сестрами продовжують вирішувати проблеми, пов'язані зі скандалом Дизельгейт.

Частиною ребрендингу компанії є електромобілі ID, які вже у виробництві. Довгостроковою метою VW є випуск 75 електромобілів та 60 гібридів до кінця наступного десятиліття. А впродовж 2020 року Volkswagen представить 8 електрифікованих новинок.



Фото: ID 3 – перший електрокар Volkswagen з лінійки ID / Volkswagen

У планах виробника продати 26 мільйонів електромобілів до 2029 року та додатково шість мільйонів гібридів. Переважна більшість електрокарів марки буде збудована на модульній платформі MEB, решта використовуватиме “візок” PPE.

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