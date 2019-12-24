Планы автопроизводителя также включают 8 электрических и гибридных новинок в 2020 году.

Пока мы готовимся к зимним праздникам и собираемся провожать 2019 год, в Volkswagen кипит работа по подготовке к масштабной работе в 2020 году.

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Немецкий автопроизводитель выпустит 34 новых модели в следующем году, инвестирует 19 миллиардов евро в будущие технологии до 2024 года, из которых 11 миллиардов предназначаются для развития сегмента электрической мобильности.

Инвестиции и новые модели демонстрируют, что производитель продолжает работать над своим обязательствам достичь нулевых показателей выбросов углерода к 2050 году, а также сократить выбросы СО2 пополам до 2025 года. Смелые заявления и агрессивная электрическая стратегия Volkswagen, вместе с корпоративными братьями и сестрами продолжают решать проблемы, связанные со скандалом Дизельгейт.

Частью ребрендинга компании являются электромобили ID, которые уже в производстве. Долгосрочной целью VW является выпуск 75 электромобилей и 60 гибридов к концу следующего десятилетия. А в течение 2020 года Volkswagen представит 8 электрифицированных новинок.

Фото: ID 3 – первый электрокар Volkswagen линейки ID / Volkswagen

В планах производителя продать 26 миллионов электромобилей к 2029 году и дополнительно шесть миллионов гибридов. Подавляющее большинство электрокаров марки будет построено на модульной платформе MEB, остальные будут использовать "тележку" PPE.

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