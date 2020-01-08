Концептуальная модель будет показана на автошоу в Нью-Дели с 5 до 12 февраля 2020 года.

Чешская ŠKODA показала два эскиза внедорожника, концепт которого представит на индийском автосалоне. Концептуальная модель называется ŠKODA Vision IN и отличается агрессивным дизайном.

Концепт длиной 4,26 метра является предвестником компактного внедорожника, разработанного специально для индийского рынка, производство которого начнется в 2020 году.

Читайте также: Когда новая Skoda Octavia появится в Украине

Дизайн нового концепта не похож на нынешние кроссоверы марки. Большая радиаторная решетка, массивный бампер и "двухэтажная" оптика раньше не использовалась на моделях бренда. Хотя фирменный стиль чешской марки узнаваем.

Задняя часть Vision IN более спокойная – внимание привлекают трехмерные фонари и красная световая линия на нижнем краю дверцы багажника. Три массивные металлические диффузора завершают мужественный дизайн задней части.

В рамках проекта INDIA 2.0 компания ŠKODA AUTO возглавляет деятельность брендов Volkswagen Group на индийском субконтиненте. На базе варианта MQB A0 IN будет создано несколько моделей кроссоверов ŠKODA и Volkswagen. Вряд ли эти модели будут продаваться на других рынках.

ŠKODA Vision IN впервые представят на Auto Expo 2020 в Нью-Дели (с 5 до 12 февраля).

Напомним, что Volkswagen выпустит в 2020 году 12 кроссоверов.