В Европе дилерские шоурумы будут выставлять электрифицированные новинки уже через несколько недель.

Две версии электрифицированных силовых агрегатов Renault E-Tech представлены на автосалоне в Брюсселе. Они предназначены для второго поколения кроссовера Captur и компактного ситикара Clio. Французский производитель также планирует применить батарейную систему модели Megane.

Смотрите также: ŠKODA показала кроссовер с агрессивным дизайном

Плагин-гибридные системы представлены под одной E-Tech, однако существенно отличаются между собой. Систему для Clio, представленного в прошлом году с традиционными бензиновыми и дизельными двигателями, называют "полногибридной" (full hybrid). Инновационная (около 150 патентов) система параллельной гибридной установки Renault базируется на 1,6-литровом бензиновом атмосфернику и объединяет высокопроизводительную трансмиссию DHT, пару электромоторов и аккумулятор емкостью 1,2 кВт*ч. Все дополнительное оборудование добавляет автомобилю лишь 10 килограммов веса. Система позволяет использовать электромоторы во время ускорений (до 80% на трассе), а также двигаться исключительно на электрической тяге на скорости до 61 км/ч.

Фото: Renault Captur E-Tech 2020 и Renault Clio E-Tech 2020 / Renault

Гибридная комбинация E-Tech для Captur использует в качестве основы тот же 1,6-литровый бензиновый мотор и ту же трансмиссию, однако соединенный с аккумуляторной батареи мощностью 9,8 кВт*ч и 400-вольтовой электрической системой. Это позволяет двигаться на чистой электротяге со скоростью до 137 км/ч и преодолевать в таком режиме до 48 километров. Кроме того, эта версия E-Tech предлагает несколько режимов вождения, включая Sport, который позволяет получить максимум производительности от сочетания бензинового мотора и электрических компонентов. Renault заявляет, что Captur E-Tech Plug-in в смешанном цикле WLTP потребляет всего 1,5 литра бензина и выделяет 34 г/км CO2.

Также интересно: Посмотрите на дома, созданные по образу и подобию автомобильных логотипов