Интересная идея, открывающая простор для полета фантазии архитектора.

В коллекции проектов польской студии Warmhouse есть несколько концептов домов, выполненных в виде логотипов автомобильных марок и известных брендов.

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Как правило, архитекторы лишь удаленно передают начальную форму объектов, которые их вдохновляют на создание того или иного проекта. И Карина Вичак из студии Warmhouse показала пример четкого и абсолютно ясного воспроизведения логотипов в жилых домах.

Фото: дома в форме логотипов Mitsubishi, Renault, Chevrolet. Chrysler и Adidas / Warmhouse/Bored Panda

Проект архитектора содержит некоторые известные логотипы, очевидно те, что имели простые формы: треугольник, крест, ромб, пятиугольник. Последняя форма – лого Chrysler старого образца.

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