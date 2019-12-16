Цікава ідея, що відкриває простір для польоту фантазії архітектора.

У колекції проектів польскої студії Warmhouse є кілька концептів будинків, виконаних у вигляді логотипів автомобільних марок та відомих брендів.

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Як правило, архітектори лиш віддалено передають початкову форму об’єктів, які їх надихають на створення того чи іншого проекту. Та Каріна Вічак зі студії Warmhouse показала приклад чіткого та абсолютно ясного відтворення логотипів у житлових будинках.

Фото: будинки у формі логотипів Mitsubishi, Renault, Chevrolet. Chrysler та Adidas / Warmhouse/Bored Panda

Проект архітектора містить деякі відомі логотипи, очевидно ті, що мали прості форми: трикутник, хрест, ромб, п’ятикутник. Остання форма – лого Chrysler старого зразку.

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