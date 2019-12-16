Корабель називається Tri-Wing S-91x Pegasus Starfighter.

Дизайнери німецького автовиробника запевняють, що космоліт Pegasus Starfighter – мало не копія Porsche 911.

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Проект космічного корабля з'явився в результаті співпраці дизайнерів Porsche із майстрами графіки студії Lucasfilm. Над зорельотом зведена команда працювала два місяці. Результат – перед нами.

Назву корабля Tri-Wing S-91x Pegasus Starfighter можна прочитати, як “Три-Крилий S-91x Пегас Зоряний боєць”. В компанії Porsche кажуть, що “Старфайтер”, завдяки своєму вигляду, гармонійно інтегрований у всесвіт “Зоряних воєн” і в той же час “демонструє чіткі аналогії з характерним стилем і пропорціями Porsche”. Зокрема, візуальні паралелі з колісним наземним транспортом прослідковуються у формі кабіни, зміщеної до корми, а також у формі рельєфу від кабіни пілота до турбін.



Також згадуються передні “повітрозабірники” та головна оптика космольота, котрі максимально наближені до аналогічних елементів Porsche Taycan. Крім того, від електрокара зоряний корабель успадкував ще й якісь елементи внутрішнього оздоблення кабіни, але детально роздивитись її на фото не вийде – доведеться дочекатись прем’єри фільму “Зоряні війни: Скайвокер. Сходження”. В українських кінотеатрах стрічка з’явиться в прокаті 19 грудня цього року. А в Лос-Анджелесі на прем’єрному показі картини, обіцяють представити масштабну півтораметрову модель зореліта Tri-Wing S-91x Pegasus Starfighter.

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