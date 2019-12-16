Олександр Дубінський розповів про ще один автомобіль зі своєї колекції. Цього разу про унікальний Mercedez Benz W124 6.2 AMG який був випущений усього в двох екземплярах.

Цікавою є історія цього авто. Його попереднім власником був Віктор Янукович (молодший). Після його загибелі дружина продала усю колекцію автомобілів "перекупам". Вони в свою чергу і запропонували Дубінському унікальний W124 за ціною "звичайного" 5,0 літрового "вовка".

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Коли з’ясувалось що цей автомобіль не звичайний "вовк", а справжній, доопрацьований майстрами AMG шедевр, який коштує майже в 10 разів дорожче, перекупи дуже пошкодували про те, що не знали справжньої ціни такого авто. Але угода вже була укладена.

Mercedez Benz W124 6.2 AMG, 1991 року випуску мав і досі має декілька "колхозних" деталей. Зокрема в ньому був встановлений руль від іншого Mercedez Benz. Крім того замінені передні фар, капот і бампер. Вони від рестайлінгу (після 1993 року). Олександр Дубінський планує повернути автомобіль до оригінального стану.

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