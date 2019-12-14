Нардеп та блогер Олександр Дубінський показав автомобіль Maserati, який записаний на його маму та через який пішла відома фраза "мама любить швидкість".

Фраза "мама любить швидкість" стала мемом після того, як журналісти програми "Бігус Інфо" в своєму репортажі про автомобілі та нерухомість Олександра Дубінського питали, чому на його маму записана Maserati. Той відповів: "тому що мама любить швидкість", а наступного дня прийшов у Верховній Раді у футболці з таким написом.

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В своєму відеоблозі "Дубінськийпроавто" Олександр детально розповів про цю Maserati. Виявилось, що це не така вже й дорога машина – вона 2006 року випуску, а зараз коштує близько 18-20 тисяч доларів. Однак швидкість вона дійсно розвиває шалену. Адже під капотом у цього Maserati Coupe Cambiocorsa – 420-сильний двигун від Ferrari, який дозволяє розганятись машині до сотні за 4,9 секунди.

Дубінський використовує це авто для поїздок в Європу – на ній він перетинав західний кордон не менше 11 разів.

Дивіться відео про Maserati Coupe Cambiocorsa мами Дубінського (18+):

Нагадаємо, що раніше Дубінський показував свої "Мерседеси" – W140 та W123.