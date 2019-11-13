Найскандальніший український журналіст, а нині депутат Верховної Ради, Олександр Дубінський показав на відео свій Mercedes Benz W123 230 CE 1981 року випуску.

Купе Mercedes Benz W123 230 CE 1981 року випуску було повністю відреставровано. Зараз автомобіль знаходиться в ідеальному стані і радує свого господаря.

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Судячи з відео, Олександр Дубінський має добрий смак, не дуже любить нові авто, а натомість віддає перевагу справжнім металевим витворам інженерного мистецтва 80-х років. Його можна зрозуміти, адже Mercedes Benz W123 справді вважається шедевром автомобілебудування і порівнювати його з сучасними авто не має сенсу.

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