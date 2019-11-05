Чому BMW E30 стала настільки популярною та навіть легендарною? Розбиралися блогери команди "Суми Рейсінг Тім".

За переконанням учасників команди SRT, БМВ серії Е30, яка виготовлялась з 1982 по 1994 рік, легендарна не тому, що у неї багато заслуг в автоспорті, не тому, що вона стала технологічним проривом в світі автомобілів.

Все набагато простіше, BMW 3 серії – це плацдарм для втілення технічних фантазій будь-якого роду. Дрифт, дрег-рейсинг, стріт-Файтер, стенс, ралі - це не повний список дисциплін для яких БМВ Е30 підходить ідеально.

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Низька стартова вартість та великий вибір на вторинному ринку роблять "тридцятки" головним претендентом на звання першого автомобіля в житті. Для тих, хто закоханий в автомобілі. Однак це ще не все, є ще щось, що робить цю тачку унікальною. Давайте розбиратися разом!

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