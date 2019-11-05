Почему BMW E30 стала настолько популярной и даже легендарной? Разбирались блогеры команды "Сумы Рейсинг Тим».

По убеждению участников команды SRT, БМВ серии Е30, которая изготовлялась с 1982 по 1994 год, легендарная не потому, что у нее много заслуг в автоспорте, не потому, что она стала технологическим прорывом в мире автомобилей.

Все гораздо проще, BMW 3 серии – это плацдарм для воплощения технических фантазий любого рода. Дрифт, дрэг-рейсинг, стрит-файтер, стенс, ралли – это неполный список дисциплин, для которых БМВ Е30 подходит идеально.

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Низкая стартовая стоимость и большой выбор на вторичном рынке делают "тридцатку" главным претендентом на звание первого автомобиля в жизни. Для тех, кто влюблен в автомобили. Однако это еще не все, есть еще что-то, что делает эту тачку уникальной. Давайте разбираться вместе!

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