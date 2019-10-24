Насколько она надежна и каков расход топлива – в видео.

В Украину все чаще попадают Toyota Camry Hybrid из США. Одна из них, 7 поколения (кузов XV50), 2016 года изготовления, попала на тест группы SRT.

Гибрид Toyota Camry имеет силовую установку суммарной мощностью 200 л.с. – это двигатель внутреннего сгорания, который работает по циклу Миллера, и два мотор-генератора, которые соединены набором планетарных передач. Camry Hybrid оснащена двумя аккумуляторными батареями на 12 В и одной силовой. Наибольшая дистанция на электротяге – 1 миля при скорости до 40 км/ч.

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До первой сотни машина разгоняется за 8,1 секунды, а расход горючего в городе составляет 6,5-8 л на 100 км. Конденсаторы и тяговая батарея установлены за спинкой заднего дивана, поэтому они съедают часть багажника и не позволяют перевозить длинные вещи.

Что касается надежности, то она традиционно для Toyota на высоте. И даже гибридная установка не дает никакого повода для волнения владельцу.

Больше о Toyota Camry Hybrid (50) из США – в видео:

Напомним, что Toyota показала на автосалоне в Токио летающий веник.