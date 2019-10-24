В Україну все частіше потрапляють Toyota Camry Hybrid зі США. Одна з них, 7 покоління (кузов XV50), 2016 року виготовлення, потрапила на тест групи SRT.

Гібрид Toyota Camry має силову установку сумарною потужністю 200 к.с. – це двигун внутрішнього згоряння, який працює за циклом Міллера та два мотор-генератора, які з'єднані набором планетарних передач. Camry Hybrid обладана двома акумуляторними батареями – на 12 В та силова. Найбільша дистанція на електротязі – 1 миля при швидкості до 40 км/год.

Читайте також: тест-драйв Toyota Camry Hybrid

До першої сотні машина розганяється за 8,1 секунди, а витрата пального в місті становить 6,5-8 л на 100 км. Конденсатори та тягова батарея встановлена за спинкою заднього дивану, тому вона з'їдає частину багажнику та не дозволяє перевозити довгі речі.

Щодо надійності, то вона традиційно для Toyota на висоті. І навіть гібридна установка не дає жодного приводу для хвилювання власнику.

Більше про Toyota Camry Hybrid (50) зі США – у відео:

Нагадаємо, що Toyota показала на автосалоні в Токіо літаючий віник.