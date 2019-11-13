Самый скандальный украинский журналист, а ныне депутат Верховной Рады Александр Дубинский показал на видео свой Mercedes Benz W123 230 CE 1981 выпуска.

Купе Mercedes Benz W123 230 CE 1981 выпуска было полностью отреставрировано. Сейчас автомобиль находится в идеальном состоянии и радует своего хозяина.

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Судя по видео Александр Дубинский имеет хороший вкус, не очень любит новые авто, а взамен отдает предпочтение настоящим металлическим произведениям инженерного искусства 80-х годов. Его можно понять, ведь Mercedes Benz W123 действительно считается шедевром автомобилестроения и сравнивать его с современными авто не имеет смысла.

Смотрите видео Александра Дубинського о Mercedes Benz W123 230 CE 1981 года выпуска (18+, ненормативная лексика):

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