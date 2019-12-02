Відомий український журналіст, а нині депутат Верховної Ради Олександр Дубінський має велику колекцію ексклюзивних авто. Цього разу він розповів про свій Mercedes W140 AMG у кузові купе з 7-літровим мотором.

Ексклюзивний автомобіль Олександра Дубінського був призначений для японського ринку і пройшов довгий шлях перед тим, як опинитись у володінні українського автоколекціонера.

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Усього компанією Mercedes було виготовлено лише 18 таких автомобілів. У вільному продажі їх не було – такі авто продавали лише VIP-клієнтам. Зараз ціна подібного авто в ЄС – більше 80 тисяч євро. Такі автомобілі є дуже гарним капіталовкладенням, адже ціна на них з кожним роком лише збільшується.

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