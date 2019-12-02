Известный украинский журналист, а сейчас депутат Верховной Рады Александр Дубинский имеет большую коллекцию эксклюзивных авто. На этот раз он рассказал о своем Mercedes W140 AMG в кузове купе с 7-литровым мотором.

Эксклюзивный автомобиль Александра Дубинского был предназначен для японского рынка и прошел долгий путь перед тем, как оказаться во владении украинского автоколлекционера.

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Всего компанией Mercedes было изготовлено 18 таких автомобилей. В свободной продаже их не было – такие авто продавали только VIP-клиентам. Сейчас цена подобного авто в ЕС – более 80 тысяч евро. Такие автомобили являются очень хорошим капиталовложением, ведь цена на них с каждым годом только увеличивается.

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