Олександр Дубінський вперше проїхався на електромобілі Tesla Model X – на тому самому, за кермом якого президент Зеленський записував свої відео звернення.

Враження від автомобілю він описав досить детально, порівнявши Tesla Model X зі смартфоном, який потрапив у руки людини, що до сих пір користувалась лише “конопочними” телефонами.

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Олександр Дубінський зауважив, що автомобіль дуже динамічно прискорюється, має низький центр тяжіння та дуже добре тримається дороги. Крім того Дубінський звернув увагу на значну кількість деталей в салоні, що були запозичені від Mercedes-Benz.

Це вже четверте відео Олександра Дубінського в якому він розповідає про автомобілі. Попередні випуски були про справжні шедеври світового автопрому - Mercedes-Benz W123 та Mercedes-Benz W140. Один випуск був присвячений дуже дивному автомобілю Maserati Cambiocorsa.

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