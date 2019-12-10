Александр Дубинский впервые прокатился на электромобиле Tesla Model X – на том самом, за рулем которого президент Зеленский записывал свои видеообращения.

Впечатления от автомобиля он описал достаточно подробно, сравнив Tesla Model X со смартфоном, который попал в руки человека, который до сих пор пользовалась только "кнопочными" телефонами.

Читайте також: на чем ездит Владимир Зеленский

Александр Дубинский отметил, что автомобиль очень динамично ускоряется, имеет низкий центр тяжести и очень хорошо держится за дорогу. Кроме того Дубинский обратил внимание на значительное количество деталей в салоне, которые были заимствованы от Mercedes-Benz.

Это уже четвертое видео Александра Дубинского, в котором он рассказывает об автомобилях. Предыдущие выпуски были истинные шедевры мирового автопрома – Mercedes-Benz W123 и Mercedes-Benz W140. Один выпуск был посвящен очень странному автомобилю Maserati Cambiocorsa.

Читатйе также: Дубинский показал свой уникальный Mercedes W123 на видео