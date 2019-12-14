Нардеп и блоггер Александр Дубинский показал автомобиль Maserati, который записан на его маму и из-за которого пошла известная фраза "мама любит скорость".

Фраза "мама любит скорость" стала мемом после того, как журналисты программы "Бигус Инфо" в своем репортаже про автомобили и недвижимость Александра Дубинского спрашивали, почему на его маму записана Maserati. Тот ответил: "потому что мама любит скорость", а на следующий день пришел в Верховную Раду в футболке с такой надписью.

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В своем видеоблоге "Дубинскийпроавто" Александр подробно рассказал об этой Maserati. Оказалось, что это не такая уж и дорогая машина – она 2006 года выпуска, а сейчас стоит около 18-20 тысяч долларов. Однако скорость она развивает бешеную. Ведь под капотом у этого Maserati Coupe Cambiocorsa – 420-сильный двигатель от Ferrari, который позволяет машине разгоняться до сотни за 4,9 секунды.

Дубинский использует это авто для поездок в Европу – на ней он пересекал западную границу не менее 11 раз.

Смотрите видео про Maserati Coupe Cambiocorsa мамы Дубинского (18+):

Напомним, что ранее Дубинский показывал свои "Мерседесы" – W140 и W123.