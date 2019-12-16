Александр Дубинский рассказал о еще одном автомобиле из своей коллекции. На этот раз об уникальном Mercedez Benz W124 6.2 AMG который был выпущен всего в двух экземплярах.

Интересной является история этого авто. Его предыдущим владельцем был Виктор Янукович (младший). После его гибели жена продала всю коллекцию автомобилей "перекупщикам". Они в свою очередь и предложили Дубинскому уникальный W124 по цене "обычного" 5,0 литрового «волка».

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Когда выяснилось что этот автомобиль не обычный "волк", а настоящий, доработанный мастерами AMG шедевр, который стоит почти в 10 раз дороже, перекупщики очень пожалели о том, что не знали истинной цены такого авто. Но сделка уже была заключена.

Mercedez Benz W124 6.2 AMG, 1991 года выпуска имел и до сих пор имеет несколько "колхозных" деталей. В частности, в нем был установлен руль от другого Mercedez Benz. Кроме того заменены передние фары, капот и бампер. Они от рестайлинга (после 1993 года). Александр Дубинский планирует вернуть автомобиль в оригинальное состояние.

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