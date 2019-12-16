Корабль называется Tri-Wing S-91x Pegasus Starfighter.

Дизайнеры немецкого автопроизводителя уверяют, что космолет Pegasus Starfighter – почти копия Porsche 911.

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Проект космического корабля появился в результате сотрудничества дизайнеров Porsche с мастерами графики студии Lucasfilm. Над звездолетом сводная команда работала два месяца. Результат – перед нами.

Название корабля Tri-Wing S-91x Pegasus Starfighter можно прочитать, как "Трех-крылый S-91x Пегас Звездный боец". В компании Porsche говорят, что "Старфайтер", благодаря своему виду, гармонично интегрирован во вселенную "Звездных войн" и в то же время "демонстрирует четкие аналогии с характерным стилем и пропорциями Porsche". В частности, визуальные параллели с колесным наземным транспортом прослеживаются в форме кабины, смещенной к корме, а также в форме рельефа от кабины пилота к турбинам.

Также упоминаются передние "воздухозаборники" и главная оптика космолета, которые максимально приближены к аналогичным элементам Porsche Taycan. Кроме того, от электрокара звездный корабль унаследовал еще и какие-то элементы внутренней отделки кабины, но детально рассмотреть ее на фото не получится – придется дождаться премьеры фильма "Звездные войны: Скайуокер. Восхождение". В украинских кинотеатрах лента появится в прокате 19 декабря этого года. А в Лос-Анджелесе на премьерном показе картины, обещают представить масштабную полутораметровую модель звездолета Tri-Wing S-91x Pegasus Starfighter.

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