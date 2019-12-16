Компанія Futurus з Пекіну не лише розробила подібну систему, а й готується вивести її на ринок найближчим часом. З її появою проекційний дисплей перетвориться на застарілу технологію, як колись трапилось з касетними програвачами та CD-плеєрами.

Futurus готує для нас цікаве майбутнє з технологіями доповненої реальності та голографічними проекціями і веде перемовини з “найвідомішими світовими автовиробниками”, щодо реалізації технології в промислових масштабах.

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Діджиталізація захоплює автомобільний світ і наступного місяця на CES 2020 компанія Futurus покаже лобове скло з доповненою реальністю. Фактично, ця деталь автомобіля перетворюється на величезний широкоформатний монітор, кожен куточок якого можна використовувати для зображення. Або навіть дивитись кіно.

Кут огляду – 60 градусів, розподільча здатність – 80 пікселів/градус і яскравість до 15 000 ніт. Такі характеристики наводить Futurus про цифрове лобове скло з фірмовою технологією Light Fieald AR HUD. На нього можна виводити будь-яке зображення. І навіть замінити екран мультимедійного центру, в якості основного інтерфейсу для підключення телефону та медіа. Futurus каже, технологія дозволяє розмежовувати зображення таким чином, аби водій і пасажири бачили різні картинки, що дозволяє останнім отримувати мультимедійні розваги, не відволікаючи керманича.

Фото: вітрове скло з технологією Light Fieald AR HUD / Futurus

Futurus запевняє, що наразі не може розкрити назви “найвідоміших світових автовиробників”, з якими працює, “щоб цей товар опинився у масовому виробництві”. До демонстрації продукту на CES зарано оцінювати його перспективи, однак не варто й виключати можливості появи у списку опцій автомобілів такого гаджета. Наприклад, у Tesla Cybertruck.

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