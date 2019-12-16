Компания Futurus из Пекина не только разработала подобную систему, но и готовится вывести ее на рынок в ближайшее время. С ее появлением проекционный дисплей превратится в устаревшую технологию, как когда-то случилось с кассетными проигрывателями и CD-плеерами.

Futurus готовит для нас интересное будущее с технологиями дополненной реальности и голографическими проекциями и ведет переговоры с "известными мировыми автопроизводителями", насчет реализации технологии в промышленных масштабах.

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Диджитализация захватывает автомобильный мир и в следующем месяце на CES 2020 компания Futurus покажет лобовое стекло с дополненной реальностью. Фактически, эта деталь автомобиля превращается в огромный широкоформатный монитор, каждый уголок которого можно использовать для изображения. Или даже смотреть кино.

Угол обзора – 60 градусов, разрешение – 80 пикселей/градус и яркость до 15 000 нит. Такие характеристики приводит Futurus о цифровом лобовом стекле с фирменной технологией Light Fieald AR HUD. На него можно выводить любое изображение. И даже заменить экран мультимедийного центра, в качестве основного интерфейса для подключения телефона и медиа. Futurus говорит, технология позволяет разграничивать изображения таким образом, чтобы водитель и пассажиры видели разные картинки, что позволяет последним получать мультимедийные развлечения, не отвлекая водителя.

Фото: ветровое стекло с технологией Light Fieald AR HUD / Futurus

Futurus уверяет, что пока не может раскрыть названия "самых известных мировых автопроизводителей”, с которыми работает, "чтобы этот товар оказался в массовом производстве". До демонстрации продукта на CES рано оценивать его перспективы, однако не стоит и исключать возможность появления в списке опций автомобилей такого гаджета. Например, в Tesla Cybertruck.

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