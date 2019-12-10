Итальянская фирма XEV поддержала разработку китайского стартапа. Но чтобы родился новый автомобильный бренд, вместе они должны собрать достаточно средств на Kickstarter.

В прошлом году итальянская компания XEV объявила о партнерстве с китайскими 3D-полиграфистами Polymaker для производства небольшого недорогого электрического ситикара формата LSEV – тихоходного. Теперь появилось название: YoYo. А машина перешла ближе к производству, с началом кампании в Kickstarter.

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Похож на Smart двухместный электрокар YoYo был разработан для того, чтобы иметь низкую себестоимость и конечную цену для покупателей, при этом обеспечивая ежедневные потребности человека в перемещениях по городу и широкие возможности персонализации. Все внешние элементы и значительная часть внутренних напечатаны на промышленных 3D-принтерах – это позволяет легко изменить его вид, чтобы удовлетворить изменение вкуса или отремонтировать поврежденные детали.

YoYo строится в согласовании с европейскими стандартами безопасности. Все компоненты крепятся к стальному каркасу, есть передние ударные балки, боковые балки в дверях, также защитные дуги, защищающие при опрокидывании. Другие функции безопасности включают ABS, передние и задние дисковые тормоза и подушку безопасности водителя.

Фото: XEV YoYo / XEV, New Atlas

Крошечный тихоходный электрокар имеет габариты 2,5х1,5 метра, радиус разворота менее 8 м. При этом XEV обещает комфорт для "всех, от нежной балерины до самого большого регбиста". Компакт снабжен большой информационно-развлекательной консолью с сенсорным экраном, панорамной крышей, системой бесключевого доступа, электрическими зеркалами и окнами со светодиодной оптикой со встроенными дневными ходовыми огнями. Багажник вмещает 180 литров поклажи.

В движение электрокар приводит мотор мощностью 7,5 кВт (пик 22 кВт) – 10-30 лошадиных сил. Максимальная скорость ограничена 70 км/ч, поэтому YoYo не подходит для использования на шоссе, однако должен быть отличным транспортом для города. Запас хода на полном заряде литий-железо-фосфатного аккумулятора составляет 150 километров. Производитель снабдил электрокар электронным указателем жизненного цикла батареи и обещает заменить отработанный аккумулятор на новый.

Сейчас заказчики и бидеры на Kickstarter имеют возможность приобрести электрический ситикар YoYo за 5 999 евро, что на 4 500 евро дешевле будущей рыночной стоимости. По 7 499 предлагается версия XEV YoYo Signature Edition. Если все пойдет по плану, первые заказчики начнут получать машины в декабре 2020 года.

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