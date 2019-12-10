Італійська фірма XEV підтримала розробку китайського стартапа. Але, щоб народився новий автомобільний бренд, разом вони мають зібрати достатньо коштів на Kickstarter.

Минулого року італійська компанія XEV оголосила про партнерство з китайськими 3D-поліграфістами Polymaker для виробництва невеликого недорогого електричного сітікара формату LSEV – тихохідного. Тепер з’явилась назва: YoYo. А машина перейшла ближче до виробництва, з початком кампанії на Kickstarter.

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Схожий на Smart двомісний електрокар YoYo був розроблений для того, аби мати низьку собівартість та кінцеву ціну для покупців, при цьому забепечуючи щоденні потреби людини у переміщеннях містом та широкі можливості персоналізації. Усі зовнішні елементи та значна частина внутрішніх надруковані на промислових 3D-прінтерах – це дозволяє легко змінити його вигляд, щоб задовольнити зміну смаку або відремонтувати пошкоджені деталі.

YoYo будується відповідно до європейських стандартів безпеки. Всі компоненти кріпляться до сталевого каркасу, є передні ударні балки, бічні балки в дверях, також є захисні дуги, які захищають, під час перекидання. Інші функції безпеки включають ABS, передні та задні дискові гальма та подушку безпеки водія.

Фото: XEV YoYo / XEV, New Atlas

Крихітний тихохідний електрокар має габарити 2,5 х 1,5 метри, радіус розвороту менше 8 м. При цьому XEV обіцяє комфорт для “всіх, від найтендітнішої балерини до найкремезнішого регбіста”. Компакт вкомплектований великою інформаційно-розважальною консоллю з сенсорним екраном, панорамним дахом, системою безключового доступу, електричними дзеркалами та вікнами, світлодіодною оптикою з вбудованими денними ходовими вогнями. Багажник вміщує 180 літрів поклажі.

У рух електрокар приводить мотор потужністю 7,5 кВт (пік 22 кВт) – 10-30 кінських сил. Максимальна швидкість обмежена 70 км/год, тож YoYo не підходить для використання на шосе, однак повинен бути відмінним транспортом для міста. Запас ходу на повному заряді літій-залізо-фосфатного акумулятора становить 150 кілометрів. Виробник забезпечив електрокар електронним покажчиком життєвого циклу батареї та обіцяє замінити відпрацьований акумулятор на новий.



Зараз замовники та бідери на Kickstarter мають можливість придбати електричний сітікар YoYo за 5999 євро, що на 4500 євро дешевше від майбутньої ринкової вартості. За 7499 пропонується версія XEV YoYo Signature Edition. Якщо все піде за планом, перші замовники почнуть отримувати машини у грудні 2020 року.

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