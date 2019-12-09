Що могло піти не так?

Спокійно сидіти в машині, поки її везуть на евакуаторі – занадто нудно. Особливо, якщо ця машина – Mercedes-AMG C63 S. Щоб було трохи веселіше, власник спорткара вирішив трохи погазувати.

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Спочатку, коли задні колеса Mercedes починають крутитися, все виглядає добре. Однак потужність 4-літрового V8 під капотом AMG C63 S виявилась занадто високою для ременів, що утримували машину на місці в кузові лафета.



Результата чекати довелось недовго. В якийсь момент ремені не витримали і обірвались, від чого Mercedes рвонувся вперед, врізавшись у борт вантажівки. На щастя для шибайголови-водія, він встиг натиснути гальма, перш ніж машина за інерцією відкотилась назад та випала з кузова вантажівки. Що ж, це й справді було весело.

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