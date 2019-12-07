Так, звичайно, ця добірка містить кілька мешапів про Tesla Cybertruck, але й крім них тут є з чого посміятись. Приємного перегляду.

Коротенькі відео – саме те, що потрібно сучасній людині для короткої перерви протягом робочого дня. Дотепні, кумедні, з музичним супроводом… Ми зібрали тематичні ролики докупи, аби шанувальникам автомобільної теми не довелось витрачати свій час на пошуки.

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Розпочнемо з “обрізка” старого Volkswagen Transporter, котрий поводиться вкрай дивно. І потішно.



Ось ще один приклад дивної поведінки дивного автомобіля на дорозі.



Іноді щось незрозуміле коїться і з тролейбусами.



А в цьому випадку все ясно, але влучний мешап перетворює машину з відірваною металевою деталлю на ефектний транспорт у стилі фільму “Назад в майбутнє”.



Не радимо повторювати побачене у наступному “коубі”, навіть якщо у вас є для цього підходящий пікап та гірка.



А цей “фінт” при всьому бажанні, навряд чи вдасться повторити “в домашніх умовах”.



Чи ось такий. Пілот Skoda навряд чи планував робити щось подібне, однак викрутився з ситуації, ніби так і було задумано.



Ще одне відео з ралійної траси з несподівано швидким 2140. Щоправда, від оригіналу там залишились хіба що фари.

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Сюжет наступного відео цілком годиться у якості прикладу для наслідування. Хоча лімбо під машиною може показати далеко не кожна гнучка атлетка. Як слідує з назви “коубу”, кліренс машини дорівнює 8 дюймам – це 20,3 сантиметри.



Якщо вже мова зайшла про позашляховики, ось ще кілька відео, в яких джипи демонструють усю свою вправність.



Ще один Jeep Wrangler. Ще один день з життя його власника.



Усе йшло добре, поки не закінчилось погано.



Та ще гірше могло б бути, якби сюжет наступного “коубу” відбувався на дорозі, а в легковій машині була людина. Про цей експеримент ми розповідали раніше.

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Настав час потішити шанувальників JDM. Погляньте, як усі покоління Nissan GT-R зливаються в одне. Обережно, можливий гіпнотичний ефект.



Пара слів про роторну класику від Madza.



Та відродження ікони від Toyota.



Подобаються гаражні саморобки? Погляньте на це!



Переходимо до десерту. Дотепи на тему Tesla Cybertruck. Коротко про його надміцні двері:



Про броньовані вікна:



Про все разом:



І про те, як він був створений:

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