Поліцейська ліврея мексиканського міста Сьюдад-Вальєс надає електричному пікапу справді футуристичного вигляду.

Електричний пікап від Tesla служитиме і захищатиме не лише мешканців Дубаю – муніципалітет невеличкого містечка у Мексиці також вирішив витратити бюджетні кошти на Cybertruck, замовивши 15 таких машин для управління поліції.

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Як повідомляє Сarscoops, мер міста Сьюдад-Вальєс, побачивши презентацію Tesla Cybertruck та дізнавшись про те, що поліція Дубаю замовила собі кілька таких машин, вирішив не пасти задніх та вніс півтори тисячі доларів депозиту за 15 електропікапів, які стануть на службу в місцевій поліції. Мер замовив 10 двомоторних машин та п’ять повнопривідних, з трьома моторами – Tri-Motor AWD.

Мер міста пояснив, що переведення автопарку поліції на електричну тягу дозволить скоротити витрати на його утримання та знизити шкідливий вплив на довкілля. Карденас навіть замовив дизайнеру макет поліцейського маркування для пікапа і надіслав його Ілону Маску. Варто зазначити, що вибір кольорової гамми для поліцейського автомобіля – нетиповий.

Фото: Tesla Cybertruck служитиме в мексиканській поліції / Carscoops, Tesla

Нагадаємо, Tesla Cybertruck повинен з’явитись на ринку наприкінці 2021 – початку 2022 року. Виробництво стартує наступного року з тримоторної версії, що має найбільший запас ходу та найвищу потужність. Cybertruck Tri-Motor AWD обіцяний автономний пробіг у 800+ кілометрів і прискорення від 0 до 100 км/год за 2,9 секунди. Ціни починаються з відмітки у 69 тисяч доларів. Базову модель пікапа – Single Motor RWD, оснащуватимуть одним електромотором, запас ходу в неї буде скромніший, як і цінник: від 39 000 доларів.

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