Поліція Дубая заявила про намір використовувати пікапи Tesla Cybertruck для патрулювання.

Очікується, що електромобілі Тесла нестимуть службу в самому центрі міста - на бульварі Шейха Мухаммеда ібн-Рашида Аль-Мактума і в районі хмарочоса Бурдж Халіфа.

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Таким чином, нові пікапи Тесла приєднаються до цілого флоту поліцейських суперкарів. До слова, Cybertruck не особливо повільніше, адже топова версія розганяється до сотні всього за 2,9 с.

У Twitter поліції Дубая повідомляється, що електрокар Tesla Cybertruck з'явиться у них в 2020 році. Хоча Ілон Маск повідомив, що виробництво стартує роком пізніше. Втім, хто знає, може арабські шейхи і домовилися про більш ранній доставці авто.

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