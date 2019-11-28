Фірма відкрила прийом замовлень на свою новинку, котрій обіцяно багато цікавих властивостей. Клієнти почнуть отримувати свої замовлення не раніше 2022 року.

Екологічний кросовер Fisker Ocean буде конкурентом Model Y, а цінник матиме менший, ніж найдоступніша модель “Тесла”. При купівлі в лізинг.

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Американський стартап Fisker оприлюднив інформацію про ціни на свій новий електричний кросовер Ocean Electric, напередодні виходу у світ 4 січня 2020 року. Новинка буде пропонуватись клієнтам через лізингову програму, ціни починаються від $379 на місяць з депозитом у $2999, за найдешевшу з п'яти доступних комплектацій. Замовити Ocean можна вже зараз через фірмовий додаток Fisker, для цього необхідно внести депозит у $250.

За інформацією виробника, сонячні панелі на даху Ocean забезпечувать йому додаткові 1600 кілометрів ходу щороку. А дальнобійність на одному заряді акумуляторів становитиме не менше 480 кілометрів. Також виробник стверджує, що “Океан” матиме “найвищий п’ятизірковий рейтинг безпеки”.

Батарейний кросовер вже охрестили “веганським”, завдяки використанню в ньому значної кількості матеріалів, виготовлених шляхом вторинної переробки. Частину сміття, з якого зроблений автомобіль, дістали зі світового океану – звідси і назва моделі.

Фото: Fisker Ocean / Fisker

Кросовер буде оснащений двома електромоторами, по одному на кожну вісь, а в перспективі отримає твердотільну тягову батарею, котра дозволить покривати на одному заряді відстань у 800 кілометрів і заряджатиметься за кілька хвилин.

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