Можемо бачити лише частину кросовера, зате головну.

Навіть однієї світлини, злитої в Мережу, цього цілком достатньо, щоб скласти уявлення про дизайн нового Sorento в цілому.

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Шпигунське зображення Kia Sorento 2021 оприлюднив портал Korean Car Blog. Світлина підтверджує вигляд кросовера, який раніше зобразили на рендері, що, в свою чергу, базувався на шпигунських фото тестового прототипа від Carscoops.

Фото: рендер, шпигунське фото тестового прототипа та шпигунський знімок Kia Sorento / Korean Car Blog, Carscoops

Очікується, що корейська марка представить четверте покоління Sorento ще до кінця цього року, а у продаж автомобіль надійде наступного.

Дизайн наступного Sorento перегукується з останньою новинкою марки – компактним Seltos, але не є його масштабованою копією. Виразна світлодіодна оптика майже непомітно переходить в решітку радіатора, що зберігає знайому форму “ніс тигра”.

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