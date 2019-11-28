Можем видеть лишь часть кроссовера, зато главную.

Даже одной фотографии, слитой в сеть, этого вполне достаточно, чтобы составить представление о дизайне нового Sorento в целом.

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Шпионское изображение Kia Sorento 2021 обнародовал портал Korean Car Blog. Фотография подтверждает вид кроссовера, который ранее изобразили на рендере, что, в свою очередь, базировался на шпионских фото тестового прототипа от Carscoops.

Фото: рендер, шпионские фото тестового прототипа и шпионский снимок Kia Sorento / Korean Car Blog, Carscoops

Ожидается, что корейская марка представит четвертое поколение Sorento еще до конца этого года, а в продажу автомобиль поступит в следующем.

Дизайн следующего Sorento перекликается с последней новинкой марки – компактным Seltos, но не является его масштабированной копией. Выразительная светодиодная оптика почти незаметно переходит в решетку радиатора, что сохраняет знакомую форму “носа тигра”.

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