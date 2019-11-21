Ничего подобного в корейской марки раньше не было.

Seltos – новый член семьи Kia. Компактный кроссовер дебютировал на рынке Северной Америки в ходе международного автосалона в Лос-Анджелесе. Кроме серийной версии, производитель представил пару концептов Seltos X-Line: Trail Attack и Urban Concept.

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Kia Seltos займет место среди моделей марки между Soul и бестселлером Kia Sportage. Автомобиль выполнен в новой стилистике Kia, созвучной с дизайнерским решением, примененным в флагманском кроссовере Telluride. Создатели новинки сосредоточили внимание на спортивности, технологичности и передовых системах коммуникации и мультимедиа. В США кроссовер будет доступен в пяти комплектациях, с одним из двух бензиновых двигателей на выбор и полным или передним приводом.

Фото: Kia Seltos 2021 / Kia

Решительные прямые линии, новая и в то же время однозначно узнаваемая решетка радиатора Tiger Nose, удлиненный капот и линия боковых окон, поднимающаяся в направлении задней стойки – все это создает впечатление динамичного и стильного авто.

Настоящим украшением Seltos является полностью светодиодная оптика, причем речь идет не только о привычных дневных ходовых огнях и задней оптике, но и фарах головного света и противотуманных. Коллекция колесных дисков включает три варианта диаметром 17 и 18 дюймов.

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Внутреннее пространство Seltos выполнено в стиле современных моделей, а материалы отделки используются высшего по меркам данного класса качества. Опционально будут доступны мультимедийная система с HD-дисплеем диагональю 10,25 дюйма, системой амбиентной подсветки салона, 8-дюймовый проекционный дисплей, а также премиальная аудиосистема Bose.

Фото: Kia Seltos / Kia

Покупатели Kia Seltos смогут выбрать кроссовер, оснащенный 2-литровым атмосферным мотором мощностью 146 л.с., агрегатированным вариатором IVT, или турбированным двигателем 1,6 T-GDI, выдающим 175 л.с. Крутящий момент передается на ведущие колеса с помощью 7-ступенчатой роботизированной коробки передач с двумя сцеплениями DCT. На выбор предлагаются варианты с передним или полным приводом.

Kia Seltos комплектуется прогрессивной мультимедийной системой и большим набором электронных ассистентов водителя. Инфоцентр с высококачественным дисплеем с диагональю 10,25 дюйма позволяет подключать два мобильных устройства через Bluetooth, поддерживает Android Auto и Apple Car Play, позволяет изменять функциональные виджеты на экране простым перетаскиванием и многое другое. У автомобиля есть три USB порта, а также опциональное беспроводное зарядное устройство для гаджетов.

Seltos получил не только богатое убранство, но и огромный как для C-SUV список систем безопасности. В перечень входят системы мониторинга слепых зон и предупреждения столкновения с автомобилем, находящимся в слепой зоне, система предотвращения фронтального столкновения с распознаванием пешеходов, система помощи при движении по автостраде (изменяет скорость авто, ориентируясь на скоростной режим движения по федеральным шоссе, заложенный в навигационную систему), системы предупреждения о пересечении разметки и удержания авто в полосе движения, система предупреждения столкновения с авто, движущемся сзади, смарт круиз-контроль с функцией Stop&Go, система предупреждения о присутствии пассажиров на заднем сиденье.

Новый кроссовер поступит в продажу в первой четверти следующего года, модель будет доступна в пяти уровнях отделки, начиная от базового LX и заканчивая топовым SX. Комплектация LX с полноприводной трансмиссией будет иметь стартовую цену ниже $ 22 тысяч. Kia Seltos имеет перспективы глобальной модели.

Шоукар-концепты Seltos X-Line

Фото: Kia Seltos Trail Attack и Kia Seltos Urban Concept / Kia, Стивен Фам/Motor1.com

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