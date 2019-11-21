Нічого подібного у корейської марки раніше не було.

Seltos – новий член родини Kia. Компактний кросовер дебютував на ринку Північної Америки в ході міжнародного автосалону у Лос-Анджелесі. Окрім серійної версії, виробник представив пару концептів Seltos X-Line: Trail Attack та Urban Concept.

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Kia Seltos займе місце серед моделей марки між Soul та бестселером Kia Sportage. Автомобіль виконано в новій стилістиці Kia, співзвучній дизайнерським рішенням, застосованим у флагманському кросовері Telluride. Творці новинки зосередили увагу на спортивності, технологічності та передових системах комунікації і мультимедіа. У США кросовер буде доступний в п'яти комплектаціях, з одним з двох бензинових двигунів на вибір та повним або переднім приводом.

Фото: Kia Seltos 2021 / Kia

Рішучі прямі лінії, нова і в той же час однозначно пізнавана решітка радіатора Tiger Nose, подовжений капот і лінія бічних вікон, що піднімається в напрямку задньої стійки – все це створює враження динамічного і стильного авто.

Справжньою окрасою Seltos є повністю світлодіодна оптика, причому мова йде не лише про звичні денні ходові вогні і задню оптику, але і фари головного світла та протитуманні. Колекція колісних дисків включає три варіанти діаметром 17 і 18 дюймів.

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Внутрішній простір Seltos виконаний в стилі сучасних моделей, а матеріали оздоблення використовуються вищого за мірками даного класу гатунку. Опційно будуть доступні мультимедійна система з HD-дисплеєм діагоналлю 10,25 дюйма, системою амбієнтного підсвічування салону, 8-дюймовий проекційний дисплей, а також преміальна аудіосистема Bose.

Фото: Kia Seltos / Kia

Покупці Kia Seltos зможуть обрати кросовер, оснащений 2-літровим атмосферним мотором потужністю 146 к.с., агрегатованим варіатором IVT, або ж турбованим двигуном 1,6 T-GDI, що видає 175 к.с. Обертальний момент передається на ведучі колеса за допомогою 7-ступеневої роботизованої коробки передач з двома зчепленнями DCT. На вибір пропонуються варіанти з переднім або ж повним приводом.

Kia Seltos комплектується прогресивною мультимедійною системою і великим набором електронних асистентів водія. Інфоцентр з високоякісним дисплеєм з діагоналлю 10,25 дюйма дозволяє під’єднувати два мобільних пристрої через Bluetooth, підтримує Android Auto та Apple Car Play, дозволяє змінювати функціональні віджети на екрані простим перетягуванням і багато іншого. У автомобіля є три USB порти, а також опційний бездротовий зарядний пристрій для гаджетів.



Seltos отримав не лише багате оздоблення, а й величезний як для C-SUV список систем безпеки. До переліку входять системи моніторингу сліпих зон і попередження зіткнення з автомобілем, що знаходиться у сліпій зоні, система запобігання фронтальному зіткненню з розпізнаванням пішоходів, система допомоги під час руху по автостраді (змінює швидкість авто, орієнтуючись на швидкісний режим руху по федеральних шосе, закладений у навігаційну систему), системи попередження про перетин розмітки і утримання авто в смузі руху, система попередження зіткнення з авто, що рухається позаду, смарт круїз-контроль з функцією Stop&Go, система попередження про присутність пасажирів на задньому сидінні.



Новий кросовер надійде у продаж у першій чверті наступного року, модель буде доступна у п’яти рівнях оздоблення, починаючи від базового LX і закінчуючи топовим SX. Комплектація LX з повнопривідною трансмісією матиме стартову ціну нижче $22 000. Kia Seltos має перспективи глобальної моделі.

Шоукари-концепти Seltos X-Line

Фото: Kia Seltos Trail Attack та Kia Seltos Urban Concept / Kia, Стівен Фам/Motor1.com

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