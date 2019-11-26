Французы обещают "Лаунж на колесах". Имеется в виду уют и комфорт для всех членов экипажа минивэна.

Компания Renault представила обновленный минивэн Espace 2020 модельного года. Семейный автомобиль стал первой моделью марки с адаптивными матричными фарами головного света. А еще у него поворотные задние колеса.

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Визуальных отличий от предшественника немного: новая оптика, модернизированные бамперы, новые колесные диски и другая отделка передней части топовой версии Initiale Paris, представленной на фотографиях.

Внутренние изменения включают модернизированную центральную консоль с двумя хранилищами и парой USB-портов. Минивэну теперь доступен усовершенствованный мультимедийный комплекс Easy Connect с 9,3-дюймовым вертикальным тачскрином, а также цифровая приборная панель с проекционным экраном.

Топовые версии обновленного Renault Espace будут предлагаться с панорамной крышей, кожаным салоном и креслами с электрическими регулировками в 10 направлениях с функцией массажа и вентиляции. Кроме того, автомобиль будет оснащен огромным списком активных электронных систем, которые в комплексе обеспечивают минивэну автономность второго уровня.

Фото: Renault Espace 2020 / Renault

Моторная гамма модели осталась неизменной. Espace 2020 будет предлагаться с турбодизелем на 160 или 200 сил и бензиновым 1,8-литровым турбомотором на 220 лошадей от Renault Sport, которым комплектуется спорткар Alpine A110. Дизельные агрегаты сочетаются с шестиступенчатой роботизированной коробкой передач, а с бензиновым совместимым "роботом" на семь передач.

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