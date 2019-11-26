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Компанія Renault представила оновлений мінівен Espace 2020 модельного року. Сімейний автомобіль став першою моделлю марки з адаптивними матричними фарами головного світла. А ще в нього поворотні задні колеса.

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Візуальних відмінностей від попередника небагато: нова оптика, модернізовані бампери, нові колісні диски й інакше оздоблення передньої частини топової версії Initiale Paris, представленої на фотографіях.

Внутрішні зміни включають модернізовану центральну консоль з двома сховищами та парою USB-портів. Мінівену віднині доступний вдосконалений мультимедійний комплекс Easy Connect з 9,3-дюймовим вертикальним тачскріном, а також цифрова приладова панель з проекційним екраном.

Топові версії оновленого Renault Espace пропонуватимуться з панорамним дахом, шкіряним салоном і кріслами з електричними регулюваннями в 10 напрямках з функцією масажу і вентиляції. Крім того, автомобіль оснащується величезним списком активних електронних систем, котрі в комплексі забезпечують мінівену автономність другого рівня.

Фото: Renault Espace 2020 / Renault

Моторна гамма моделі залишилась незмінною. Espace 2020 пропонуватиметься з турбодизелем на 160 або 200 сил та бензиновим 1,8-літровим турбомотором на 220 коней від Renault Sport, яким комплектується спорткар Alpine A110. Дизельні агрегати поєднуються з шестиступінчатою роботизованою коробкою передач, а з бензиновим сумісний “робот” на сім передач.

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