Dacia працює над Sandero третього покоління, який нарешті перейде на платформу Renault-Nissan CMF-B, котру вже використовує Renault Clio п'ятого покоління, Captur другого покоління та новий Nissan Juke.

Видання L'Argus повідомляє, що новинка залишиться в категорії доступних моделей, незважаючи на перехід на технологічнішу платформу.

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Найбільш імовірними кандидатами з моторної лінійки Альянсу для румунського субкомпакта, відомого у нас під французьким брендом, називають бензинові агрегати потужністю у 75 та 100 сил, а також 85-сильний дизель. Також з’явилась інформація про те, що Sandero Stepway наступного покоління може отримати “м'яку” гібридну установку на основі 1,6-літрового бензинового атмосферника з комбінованою віддачею у 140 к.с.

Фото: авторський рендер Sandero Stepway 2025 / AutoToday

Як повідомляє французьке видання, дебют наступного покоління Sandero відбудеться влітку 2020 року, а публічна презентація новинки відбудеться на Паризькому автосалоні 2020, разом з третім поколінням Logan.

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