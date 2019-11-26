Dacia работает над Sandero третьего поколения, который наконец перейдет на платформу Renault-Nissan CMF-B, которую уже использует Renault Clio пятого поколения, Captur второго поколения и новый Nissan Juke.

Издание L'Argus сообщает, что новинка останется в категории доступных моделей, несмотря на переход на более технологичную платформу.

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Наиболее вероятными кандидатами из моторной линейки Альянса для румынского субкомпакта, известного у нас под французским брендом, называют бензиновые агрегаты мощностью в 75 и 100 сил, а также 85-сильный дизель. Также появилась информация о том, что Sandero Stepway следующего поколения может получить "мягкую" гибридную установку на основе 1,6-литрового бензинового атмосферника с комбинированной отдачей в 140 л.с.

Фото: авторский рендер Sandero Stepway 2025 / AutoToday

Как сообщает французское издание, дебют следующего поколения Sandero состоится летом 2020 года, а публичная презентация новинки состоится на Парижском автосалоне 2020, вместе с третьим поколением Logan.

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