Украинская полиция расширяет свой автопарк. Кроме привычных многострадальных Toyota Prius и Renault Duster патрулировать улицы планируют и на Opel Astra.

Нацполиция закупит более 820 автомобилей общей стоимостью более 480 миллионов гривен. Об этом свидетельствуют данные системы ProZorro. Закупка разбита на два лота: по одному полиция покупает 409 автомобилей Opel Astra за 241,5 млн гривен, по второму – 413 Renault Duster за 241,7 млн гривен.

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Поставщиком автомобилей станет компания Спец-Ком-Сервис. По данным системы YouControl, компания принадлежит Сергею Калюши и Михаилу Городовых. Как сообщают в МВД, автомобили предназначены для полицейских в сельской местности.

"Проект "Полицейские офицеры общин" уже реализован в семи областях и 254 полицейских работают в 206 общинах. В следующем году программа заработает по всей Украине, это около 806 отдельных территориальных общин. Где будут работать 3200 офицеров общин", – заявил заместитель главы МВД Сергей Яровой.

Новые автомобили призваны повысить скорость реагирования полиции на вызовы граждан в малых городах и селах.

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