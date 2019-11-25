Українська поліція розширює свій автопарк. Окрім звичних багатостраждальних Toyota Prius та Renault Duster патрулювати вулиці планують і на Opel Astra.

Нацполіція закупить понад 820 автомобілів загальною вартістю понад 480 мільйонів гривень. Про це свідчать дані системи ProZorro. Закупівля розбита на два лоти: по одному поліція купує 409 автомобілів Opel Astra за 241,5 млн гривень, по іншому – 413 Renault Duster за 241,7 млн гривень.

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Постачальником автомобілів стане компанія “Спец-Ком-Сервіс”. За даними системи YouControl, компанія належить Сергію Калюші і Михайлу Городових. Як повідомляють в МВС, автомобілі призначені для поліцейських в сільській місцевості.

"Проект "Поліцейські офіцери громад" вже реалізований в семи областях, і 254 поліцейських працюють в 206 громадах. У наступному році програма запрацює по всій Україні, це близько 806 окремих територіальних громад. У ній будуть працювати 3200 офіцерів громади", - заявив заступник голови МВС Сергій Яровий.

Нові автомобілі покликані підвищити швидкість реагування поліції на виклики громадян в малих містах і селах.

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