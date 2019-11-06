Українська поліція в 2020-2023 роках хоче купити 822 нових автомобілів. Про це написав у своєму Telegram-каналі народний депутат Олексій Гончаренко, який побував на засіданні Кабміну.

За даними Олексія Гончаренка, на покупку нових машин в найближчі три роки МВС виділить 499365,404 грн. На яких автомобілях хочуть їздити українські правоохоронці - не повідомляється. Відомо тільки, що приблизно половина з них повинні бути седанами, а решта кроссоверами.

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У минулому році Державна аудиторська служба, провівши аудит Міністерства екології, виявила неефективне використання коштів Кіотського протоколу, наданих уряду України на скорочення викидів парникових газів. На ці гроші, зокрема, купували “зелені” автомобілі для поліції. Але за час експлуатації 348 автомобілів Toyota Prius викиди парникових газів скоротилися на 97% менше, ніж передбачалося.

Раніше повідомлялося, що з 2015 року по травень 2019 року, тобто з моменту реформи поліції, українські правоохоронці розбили близько 1 300 службових машин. Часто це відбувається через недосвідчених водіїв.

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