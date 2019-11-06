Украинская полиция в 2020-2023 годах хочет купить 822 новых автомобиля. Об этом написал в своем Telegram-канале народный депутат Алексей Гончаренко, побывавший на заседании Кабмина.

По данным Алексея Гончаренко, на покупку новых машин в ближайшие три года МВД выделит 499365,404 грн. На каких автомобилях хотят ездить украинские правоохранители – не сообщается. Известно только, что примерно половина из них должны быть седанами, а остальные кроссоверами.

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В прошлом году Государственная аудиторская служба, проведя аудит Министерства экологии, выявила неэффективное использование средств Киотского протокола, предоставленных правительству Украины на сокращение выбросов парниковых газов. На эти деньги, в частности, покупали “зеленые” автомобили для полиции. Но за время эксплуатации 348 автомобилей Toyota Prius выбросы парниковых газов сократились на 97% меньше, чем предполагалось.

Ранее сообщалось, что с 2015 года по май 2019 года, то есть с момента реформы полиции, украинские правоохранители разбили около 1 300 служебных машин. Часто это происходит из-за неопытных водителей.

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